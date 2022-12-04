Невестка Орбакайте в силуэтном платье без лифчика сразила точеной фигурой: самые красивые изгибы

Никита Пресняков смог пойти по стопам звездных родных. Он поет, как мама Кристина Орбакайте и бабушка Алла Пугачева. Также музыкант играет в кино. Много лет он был завидных холостяком, но потом его сердце завоевала Алена Краснова. Блондинка была его соседкой по даче. Теперь она строит карьеру модели.
Недавно Никита перестал появляться на публике. Осенью он уехал в США без жены. Алена в это время виделась с подругами, посещала вечеринке. Она каждый раз выбирает смелые наряды. Блондинка предпочитает подчеркивать свои достоинства.
На этот раз невестка Орбакайте решила выйти в свет. Она запечатлелась в черном силуэтном платье с разрезом. Краснова показала плоский живот, а также оголила хрупкие ключицы. А вот от лифа она отказалась. Наряд обрамил ее бюст.
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Алена Краснова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Никиты. Многие отметили, что она такая же утонченная, как Орбакайте. «Ох, вот это красотка», «Какая вы стройная», «Вам все идет», «Никита точено в вас влюблен, похожи на его маму», «Вы точеная, как лань», «Платье сидит идеально», — стали писать подписчики.