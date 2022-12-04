Невестка Орбакайте в силуэтном платье без лифчика сразила точеной фигурой: самые красивые изгибы

Недавно Никита перестал появляться на публике. Осенью он уехал в США без жены. Алена в это время виделась с подругами, посещала вечеринке. Она каждый раз выбирает смелые наряды. Блондинка предпочитает подчеркивать свои достоинства.

На этот раз невестка Орбакайте решила выйти в свет. Она запечатлелась в черном силуэтном платье с разрезом. Краснова показала плоский живот, а также оголила хрупкие ключицы. А вот от лифа она отказалась. Наряд обрамил ее бюст.

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