«Прикрыла бы срам»: 40-летняя Подольская в купальнике повернулась к камере обвисшим «орехом»

Наталья Подольская является одной из самых известных певиц в России. После съемок «Фабрики звезд» прошло уже 20 лет, а рыжеволосая артистка продолжает выступать на публике. Она состоит в браке с Владимиром Пресняковым. Пара вместе уже много лет. Они растят двоих сыновей: Артемия и Ивана.
На этот раз Подольская уехала отдыхать в Абу-Даби. Она проводит время с детьми и своей сестрой-двойняшкой. Певица каждый день нежится на пляже, а вечерами веселиться в ресторане или баре. На этот раз она покрасовалась на пляже.
Наталья в купальнике с закрытым животом стала забегать в воду. При этом она оголила свои ягодицы. Артистка признавалась, что похудела. Однако ее формы стали выглядеть менее упруго. Она плюхнулось прямо в море своей пятой точкой.
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Поклонники восхитились красочными кадрами. А вот фигуру 40-летней звезды многие подвергли критике. «Ну как без вида сзади», «Какая-то вы не спелая. Совсем не тот вид», «Пожух орешек», «Все хорошо, но ваши формы раньше были пышнее», «Прикрыла бы срам», «Не очень бодрый вид сзади», «Фигура вроде стройная, но не привлекательная», — стали писать пользователи Сети.