«Прикрыла бы срам»: 40-летняя Подольская в купальнике повернулась к камере обвисшим «орехом»

На этот раз Подольская уехала отдыхать в Абу-Даби. Она проводит время с детьми и своей сестрой-двойняшкой. Певица каждый день нежится на пляже, а вечерами веселиться в ресторане или баре. На этот раз она покрасовалась на пляже.

Наталья в купальнике с закрытым животом стала забегать в воду. При этом она оголила свои ягодицы. Артистка признавалась, что похудела. Однако ее формы стали выглядеть менее упруго. Она плюхнулось прямо в море своей пятой точкой.

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