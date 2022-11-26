С бокалом в руках: Подольская показала, как веселится с подружками, а кроха-сын не отпускает ее юбку

Наталья Подольская является одной из самых известных выпускниц шоу «Фабрика звезд». Она продолжает выступать на сцене, а также активно строит семейную жизнь. Певица всего два года назад подарила мужу Владимиру Преснякову второго сына. Если Артемий уже учится в первом классе, то малыш Иван почти не расстается с мамой.
Недавно Наталья прервала съемки и выступления. Она отправилась в отпуск с детьми и сестрой, но без мужа. Певица несколько дней загорала и купалась. Вечерами она старается посещать местные рестораны. На этот раз она начала веселится еще в номере отеля с подругами.
В соцсетях Подольская поделилась видео, на котором предстала в топе и юбке макси в стиле Шакиры. Она веселилась с подругами, а двухлетний сын держался за ее юбку. Иван просил маму поторопиться. Звал маму и Артемий. Наталья в это время подняла бокал.
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Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что у артистки очень милый сын. Пользователи Сети признались, что понимают, как сложно отдыхать с детьми без мужа.
«Какая картина маслом», «Я даже не сразу заметила в ваших руках бокалы», «Как мило Иван держится за мамину юбку, но ему можно», «Просто блондин-ангелок», — стали писать пользователи Сети.
Наталья Подольская с сыном. Фото: соцсети звезды