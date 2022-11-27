Иван устроил маме нежное утро: Подольская показала, как двухлетний сын Преснякова осыпал ее поцелуями

Недавно Подольская улетела на море с детьми и сестрой. А вот Пресняков с ней поехать не смог. Певица успевает отдыхать, загорать и веселиться с подругами. На этот раз она показала, какое нежное утро ей устроил младший наследник. Иван пришел и стал целовать маму;

«Вань, в глазик! А еще, Вань! А второй глазик?» – говорила Наталья.

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Потом малыш наябедничал на брата. Певица призналась, что ее двухлетний сын стал считать себя крутым.