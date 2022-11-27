Иван устроил маме нежное утро: Подольская показала, как двухлетний сын Преснякова осыпал ее поцелуями

Наталья Подольская продолжает строить карьеру на сцене. В этом году она также стала участницей «Ледникового периода». В 40 лет певица не перестает самосовершенствоваться. Она также запустила свою передачу «Ваша Наташа». Теперь артистка говорит о воспитании детей, так как сама растит двоих сыновей: Артемия и Ивана.
Недавно Подольская улетела на море с детьми и сестрой. А вот Пресняков с ней поехать не смог. Певица успевает отдыхать, загорать и веселиться с подругами. На этот раз она показала, какое нежное утро ей устроил младший наследник. Иван пришел и стал целовать маму;
«Вань, в глазик! А еще, Вань! А второй глазик?» – говорила Наталья.
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Потом малыш наябедничал на брата. Певица призналась, что ее двухлетний сын стал считать себя крутым.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие поразились тому, как подрос Иван. А Подольская предстала на кадрах без макияжа. Пользователи Сети отметили, что она выглядит очень молодо. Напомним, что в этом году Наталья отпраздновала 40-летие.
Наталья Подольская с сыном. Фото: соцсети звезды