Ваня сам катил свой мини-чемодан: Подольская улетела с сыновьями Преснякова из России

Несмотря на свою занятость, Наталья старается уделять время детям. Артемий в этом году пошел в первый класс. А вот Иван только отметил свое двухлетие. На днях певица устроила новогоднюю фотосессию. Вся звездная семья позировала в клетчатых пижамах у елки. А вот 22 ноября артистка неожиданно отправилась в аэропорт.

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Во Внуково Подольская появилась с сестрой и племянницами. С ней также были сыновья, которые оделись в одинаковые костюмы. Иван сам катил свой мини-чемодан.