Ваня сам катил свой мини-чемодан: Подольская улетела с сыновьями Преснякова из России

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Певица строит отношения с Владимиром Пресняковым. Пара порой вместе выступает на сцене. Этой осенью у артистки было особенно много работы. Она начала снимать свою передачу, участвовала в съемках телевизионных проектов и снова стала участницей «Ледникового периода».
Несмотря на свою занятость, Наталья старается уделять время детям. Артемий в этом году пошел в первый класс. А вот Иван только отметил свое двухлетие. На днях певица устроила новогоднюю фотосессию. Вся звездная семья позировала в клетчатых пижамах у елки. А вот 22 ноября артистка неожиданно отправилась в аэропорт.
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Во Внуково Подольская появилась с сестрой и племянницами. С ней также были сыновья, которые оделись в одинаковые костюмы. Иван сам катил свой мини-чемодан.
На этот раз из-за погоды рейс задержали. Лишь спустя два часа Подольская вылетела с семьей из Москвы. Она засняла спящий сыновей в самолете. Пока певица не раскрыла, куда отправилась. Но фанаты предположили, что она последовала примеру коллег и решила понежится на солнце в ОАЭ. На днях туда с детьми прилетел и Сергей Лазарев.
Сыновья Натальи Подольской и племянница. Фото: соцсети звезды