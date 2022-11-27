Тесемки развязались, а белья нет: Самбурская в крохотной юбке и блузке с вырезом сверкнула своими «аппетитками»

Настасья Самбурская продолжает активно сниматься в кино. При этом зрителя до сих пор восхищаются ее игрой в сериале «Универ». Актриса одна из первых стала популярна в соцсетях. Она общалась с фанатами и ставила на место хейтеров. Теперь артистка все чаще делится пикантными карами. Она без стеснения хвастается стальным прессом.
Самбурская регулярно пополняет гардероб смелыми нарядами. На днях она вышла в свет в крохотном платье. А теперь актриса примерила костюм с мини-юбкой цвета сирени, а также в укороченной блузке на тесемках. Она развязала их, засветив свою аккуратную грудь. Настасья отказалась от лифчика, повысив градус образа.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Самбурская. Многие не ожидали, что она скрывает такие соблазнительные формы под одеждой. «Прямое доказательство того, что женщина с возрастом становится краше», «Просто разрыв сердечка!», «Чудо-женщина, не иначе! Всегда разная», «Эти ваши прелести сводят с ума», — стали писать подписчики.