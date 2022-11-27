Тесемки развязались, а белья нет: Самбурская в крохотной юбке и блузке с вырезом сверкнула своими «аппетитками»

Самбурская регулярно пополняет гардероб смелыми нарядами. На днях она вышла в свет в крохотном платье. А теперь актриса примерила костюм с мини-юбкой цвета сирени, а также в укороченной блузке на тесемках. Она развязала их, засветив свою аккуратную грудь. Настасья отказалась от лифчика, повысив градус образа.

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