Когда лифчик не нужен: Самбурская в крохотном платье оголила свои упругие прелести на публике

Все чаще Настасья выбирает пикантные наряды для красных дорожек. Она добилась рельефной фигуры, которую не пытается прятать. На этот раз актриса облачилась в крохотное черное платье с дерзким декольте. Она накинула на плечи шубу с пятнистым мехом.

Самбурская добавила пикантности, надев лаковые ботфорты. Она не стала прятать бюст, отказавшись от бюстгальтера.

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