Когда лифчик не нужен: Самбурская в крохотном платье оголила свои упругие прелести на публике

Настасья Самбурская уже давно строит карьеру в кино. Многие зрители ее знают по сериалу «Универ». Однако она за минувшие годы снялась в новых проектах и даже начала карьеру певицы. Лишь в личной жизни артистка не обрела счастье. При этом она много работает над фигурой, а также облачается в женственные наряды.
Все чаще Настасья выбирает пикантные наряды для красных дорожек. Она добилась рельефной фигуры, которую не пытается прятать. На этот раз актриса облачилась в крохотное черное платье с дерзким декольте. Она накинула на плечи шубу с пятнистым мехом.
Самбурская добавила пикантности, надев лаковые ботфорты. Она не стала прятать бюст, отказавшись от бюстгальтера.
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«Ну все таки я решилась. Под сегодняшнее мероприятие самое оно. Лишь бы никто не украл такую красавицу», – захохотала звезда.
Поклонники буквально лишились дара речи. Настасья удивила своим образом в стиле куртизанок. «Ого, вот это шубка», «Просто лаковые ботфорты поставили точку в наряде куртизанки», «Какое декольте, точно украдут», «Хорошо, что шуба, а то замерзнут ваши прелести», «Роковая леди», — стали писать подписчики.