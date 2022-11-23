Самбурская в тугих шортиках блеснула мощными бедрами: манящий рельеф по всему телу

Настасья Самбурская много лет снимается в кино. Она может похвастаться яркими ролями. Актриса не скрывает, что хочет найти себе жениха. Она любит наряжаться в женственные наряды и экспериментировать с имиджем. При этом иногда артистка проявляет свой характер и вступает в конфликты с пользователями Сети.
Примечательно, что Самбурская в этом году особое внимание стала уделять фигуре. Она регулярно занимается спортом. Ранее поклонники оценили результаты ее стараний, увидев фото актрисы в бикини. Теперь она решила поделиться домашними кадрами, на которых тренируется с резинкой.
Настасья в топе и тугих шортах выполняла упражнения, напрягая мышцы. Она обнажила свой рельефный пресс и мощные бедра.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Самбурская. Ей адресовали множество комплиментов. «Вы просто стальной человек», «Как это красиво», «Фигура такая, что все позавидуют», «Ох, живот выглядит идеально», «Видно каждую каплю вашей работы над собой», «Просто статуэтка», — стали писать подписчики.