Самбурская в тугих шортиках блеснула мощными бедрами: манящий рельеф по всему телу

Примечательно, что Самбурская в этом году особое внимание стала уделять фигуре. Она регулярно занимается спортом. Ранее поклонники оценили результаты ее стараний, увидев фото актрисы в бикини. Теперь она решила поделиться домашними кадрами, на которых тренируется с резинкой.

Настасья в топе и тугих шортах выполняла упражнения, напрягая мышцы. Она обнажила свой рельефный пресс и мощные бедра.

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