Блондин с пухлыми щечками: Нюша запечатлела непоседливую дочку и своего подросшего сына за играми

Вот уже несколько месяцев Нюша с семьей живет в Дубае. Иногда она уезжает на Бали или Мальдивы. Певица также выходит в свет и видится с подругами, но большую часть времени посвящает детям. На этот раз она запечатлела дочку Серафиму-Симбу, которая облачилась в платье в цветочек, надела ободок с цветными прядями и диадему.

Малышка стала играть с братом, который в футболке Супермена сидел на специальном стульчике. Он с любопытством стал трогать цветные локоны.

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