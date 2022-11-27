Блондин с пухлыми щечками: Нюша запечатлела непоседливую дочку и своего подросшего сына за играми

Нюша уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она выпустила большое количество хитов. Однако в последние годы певица снизила творческую активность. Она стала чаще посвящать время семье. В прошлом году артистка ушла в декретный отпуск, много путешествовала и перед Новым годом родила сына Саффрона.
Вот уже несколько месяцев Нюша с семьей живет в Дубае. Иногда она уезжает на Бали или Мальдивы. Певица также выходит в свет и видится с подругами, но большую часть времени посвящает детям. На этот раз она запечатлела дочку Серафиму-Симбу, которая облачилась в платье в цветочек, надела ободок с цветными прядями и диадему.
Малышка стала играть с братом, который в футболке Супермена сидел на специальном стульчике. Он с любопытством стал трогать цветные локоны.
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Серафима-Симба и Саффрон. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что сын Нюши подрос. Кроха умилил их своими пухлыми щечками. Также пользователи Сети решили, что Симба настоящая егоза, так как постоянно придумывает игры, наряжается и крутится рядом с братом.