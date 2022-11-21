Точно удивишься! Нюша показала, как выглядит без макияжа

Нюша является одной из самых ярких певиц в России. Она стала одной из первых, кто стал не только петь, но и танцевать. В последнее время артистка редко выступает, так как она сосредоточила внимание на семье. В прошлом году она стала мамой во второй раз. Теперь у нее растет не только дочка Серафима-Симба, но и сын Саффрон.
Отметим, что Нюша постепенно возвращается в форму. Она все чаще предстает на публике в мини-платьях и шортах. Певица перебралась жить в Дубай, поэтому может похвастаться загаром. На этот раз она без стеснения покрасовалась без макияжа. Артистка наглядно показала, как современный макияж ее преображает.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Однако многие не сразу ее узнали без косметики. «Ого, а вам лучше с макияжем», «Такая простая Фрося», «Ой, это Нюша?», «Лучше бы я этого не видел», «Ну без макияжа один плюс — выглядите моложе», — стали писать подписчики.