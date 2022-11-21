Точно удивишься! Нюша показала, как выглядит без макияжа

Отметим, что Нюша постепенно возвращается в форму. Она все чаще предстает на публике в мини-платьях и шортах. Певица перебралась жить в Дубай, поэтому может похвастаться загаром. На этот раз она без стеснения покрасовалась без макияжа. Артистка наглядно показала, как современный макияж ее преображает.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Однако многие не сразу ее узнали без косметики. «Ого, а вам лучше с макияжем», «Такая простая Фрося», «Ой, это Нюша?», «Лучше бы я этого не видел», «Ну без макияжа один плюс — выглядите моложе», — стали писать подписчики.