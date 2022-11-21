Настоящая семейная идиллия: Нюша запечатлела, как ее кроху-сына зацеловали сестра и брат

Нюша не скрывает, что любит выступать, но в последние годы певица редко дает концерты. Она состоит в браке с Игорем Сивовым, которому подарила дочку Серафиму-Симбу. А в прошлом году она снова объявила о беременности. Артистка родила в Дубае сына Саффрона.
В этом году Нюша перебралась в ОАЭ, где теперь растит детей. Она успевает видится с подругами и зачастую предстает в женственных нарядах на публике. Примечательно артистка в прошлом году пережила измену со стороны мужа, но простила его. Теперь она снова хвастается идиллией.
Примечательно, что накануне Нюша отвела детей в парк развлечений. Она провела время даже с детьми мужа от первого брака. У Игоря Сивова растут еще два сына Матвей и Мирон. Они сразу подружились с мачехой и тепло относятся к сестренке.
На этот раз артистка засняла, как Симба целует малыша. Также зацеловал его и младший брат Мирон. Кроха Саффрон был счастлив.
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Нюша с детьми. Фото: соцсети звезды
Сама Нюша с радостью повеселилась с дочкой и подарила ей сладости. Трогательные снимки восхитили подписчиков. Многие осыпали звездную семью комплиментами.
«Какие классные», «Дочка у вас сама нежность», «Какие классные снимки», «Дружные детки! Это прекрасно», — стали писать подписчики.