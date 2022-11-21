Настоящая семейная идиллия: Нюша запечатлела, как ее кроху-сына зацеловали сестра и брат

Примечательно, что накануне Нюша отвела детей в парк развлечений. Она провела время даже с детьми мужа от первого брака. У Игоря Сивова растут еще два сына Матвей и Мирон. Они сразу подружились с мачехой и тепло относятся к сестренке.

На этот раз артистка засняла, как Симба целует малыша. Также зацеловал его и младший брат Мирон. Кроха Саффрон был счастлив.

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