«Ноги так задирать не стоило»: Клава Кока в платье-бюстье со шлейфом едва не засветила «срам» на сцене в Сургуте

Клава Кока уже давно строит карьеру. Она не скрывает, что не сразу добилась признания. Юная исполнительница столкнулась с критикой на телевизионных шоу, но потом подписала контракт с крупным лейблом и выпустила несколько хитов. Артистка теперь часто выступает и выбирает дерзкие образы, так как намерена найти любовь.
На этот раз Клава отправилась на гастроли. Холодная погода в Сургуте не напугала блондинку. Для выхода на сцену она выбрала мешковатое платье-бюстье со шлейфом сиреневого цвета. Певица стала отплясывать на каблуках, едва на засветим интимные прелести. Кока так веселилась, что готова была оголить не только бедра.
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На этот раз многие осыпали Клаву комплиментами. Она сразила публику не только энергетикой, но и своим образом. «Ох, какая зажигалочка», «Платье спасли эти длинные ноги», «Какая вы невероятная», «Ноги так задирать не стоило», «Казалось, что из платья выпрыгните», «Божественная красотка», — стали писать пользователи Сети.