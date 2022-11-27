«Ноги так задирать не стоило»: Клава Кока в платье-бюстье со шлейфом едва не засветила «срам» на сцене в Сургуте

На этот раз Клава отправилась на гастроли. Холодная погода в Сургуте не напугала блондинку. Для выхода на сцену она выбрала мешковатое платье-бюстье со шлейфом сиреневого цвета. Певица стала отплясывать на каблуках, едва на засветим интимные прелести. Кока так веселилась, что готова была оголить не только бедра.

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