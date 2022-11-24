«Свои персики уложила в форме сердца»: Клава Кока в алом платье игриво блеснула манкой грудью на камеру

Клава Кока является одной из самых популярных исполнительниц в России. Она выпустила множество хитов, завоевав любовь фанатов. Блондинка славится и своим чувством стиля. Она не боится выглядеть дерзко. Ее можно увидеть в тугих топах, чулках и брюках с подтяжками. Звезда не раз демонстрировала прелести фигуры на сцене.
В последнее время Клава постоянно оказывается в центре внимания парней. Она не стесняется оголять свои прелести, сражая их наповал. На этот раз блондинка покрасовалась на съемках шоу «Маска. танцы» в алом силуэтном мини-платье с декольте форме сердца. Кока сняла себя крупным планом, блеснув аккуратной грудью.
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Поклонники взбудоражены были видами ее форм. Клава словно нарочно подразнила их перед сном. Многие стали писать ей пылкие сообщения. «Ого, какая вы красотка», «Грудь прям валентинка», «Какая вы романтичная и соблазнительная сразу», «Свои персики уложила в форме сердца», «Ой, не сразу узнала эту девочку-перчинку», — стали писать фанаты.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды