«Свои персики уложила в форме сердца»: Клава Кока в алом платье игриво блеснула манкой грудью на камеру

В последнее время Клава постоянно оказывается в центре внимания парней. Она не стесняется оголять свои прелести, сражая их наповал. На этот раз блондинка покрасовалась на съемках шоу «Маска. танцы» в алом силуэтном мини-платье с декольте форме сердца. Кока сняла себя крупным планом, блеснув аккуратной грудью.

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