Еще и черные трусики нацепила: Клава Кока в невидимом топике оголила свои «мячики» прямо на улице

Клава Кока является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что не сразу ее стали тепло принимать, а на телепередачах певицу подвергали критике. Однако певица смогла стать популярной и выпустила множество хитов. Также поклонники восхищаются ее ярким имиджем. Звезда не боится экспериментировать.
В последнее время Клава готовится к первому большому концерту в Москве. Она хочет собрать целый стадион. А пока певица дразнит фанатов, публикуя пикантные кадры. На этот раз она щегольнула в невидимом топе и мини-юбке. В прозрачном наряде блондинка засветила свои формы в черном нижнем белье. Она вышла на крышу, едва прикрыв свои прелести объемной накидкой.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были ошеломлены. Многие отметили, что такой кукольный образ ей идет. Однако некоторые ее подвергли критике за вульгарные кадры. «Ох, какой наряд», «Словно куклу Барби увеличили», «Ну и зачем в таком наряде на улицу выходить?», «Пример вы подаете неправильный», «Ну что за сладкая девушка», «Грудь прям собрала в кучку», — стали писать подписчики.