Еще и черные трусики нацепила: Клава Кока в невидимом топике оголила свои «мячики» прямо на улице

В последнее время Клава готовится к первому большому концерту в Москве. Она хочет собрать целый стадион. А пока певица дразнит фанатов, публикуя пикантные кадры. На этот раз она щегольнула в невидимом топе и мини-юбке. В прозрачном наряде блондинка засветила свои формы в черном нижнем белье. Она вышла на крышу, едва прикрыв свои прелести объемной накидкой.

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