«Еще и натерла свою лампу»: Бузова в мини-платье бесстыдно засветила промежность на публике

На днях Ольга выступила в Минске. Она собрала полный зал зрителей. Артистка устроила шоу, сменив несколько образов. Она то и дело представала в боди, виляла бедрами и демонстрировала свои формы. Однако один из номеров вызвал резонанс в Сети. Бузова в алом мини-платье поглаживала себя на сцене. Она стала водить рукой по зоне бикини. Этот трюк звезда повторила и в латексном наряде.

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