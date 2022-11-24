«Это королевский цвет»: Бузова вышла в свет в мерцающем платье Dolce & Gabbana за 300 тысяч рублей, а с прической прогадала

А 22 ноября Ольга отправилась на премию Moda Topical. Для светского вечера она выбрала мерцающее платье в пол с разрезом чуть выше талии. Наряд в пурпурном цвете с пайетками дополняли босоножки на шпильке. Артистка решила сделать прическу с мокрыми локонами и челкой. На ее лице также были стразы.

Бузова получила награды «Икона стиля» и «Лучшее шоу 2022 года». Однако ее наряд Dolce & Gabbana, который стоит около 300 тысяч рублей, и прическу подвергли критике фанаты.