«Это королевский цвет»: Бузова вышла в свет в мерцающем платье Dolce & Gabbana за 300 тысяч рублей, а с прической прогадала

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она привыкла быть в центре внимания. Артистка всегда продумывает свои образы до мелочей. Однако иногда она попадает впросак. Так недавно ее высмеяли за платье в пол в бирюзовом цвете, которое оказалось копией наряда, в котором красовалась Ким Кардашьян еще в начале года.
А 22 ноября Ольга отправилась на премию Moda Topical. Для светского вечера она выбрала мерцающее платье в пол с разрезом чуть выше талии. Наряд в пурпурном цвете с пайетками дополняли босоножки на шпильке. Артистка решила сделать прическу с мокрыми локонами и челкой. На ее лице также были стразы.
Бузова получила награды «Икона стиля» и «Лучшее шоу 2022 года». Однако ее наряд Dolce & Gabbana, который стоит около 300 тысяч рублей, и прическу подвергли критике фанаты.
«Что за нелепость на лбу», «Сосульки на голове», «Платье словно с рынка», «Неужели это красиво», — стали писать в Сети.
А вот для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
«Роскошный вечерний образ, сотканный из модных трендов 2022-го. Самый модный акцент в этом году — на груди. Отсюда и бра напоказ, и выделенный бра, имитация бра... Вот и на платье Ольги выделена зона бра, делая акцент на груди.
Кстати, обратите внимание на то, что за счет того, что выделена грудь, талия настолько завышена, что ноги начинают визуально восприниматься от зоны бра и казаться бесконечными. Поэтому получается, что такое платье не только выделило грудь, но и визуально удлинило ноги. Удлинили силуэт и прическа с высоким пучком, и туфли на шпильке.
Все эти детали помогают демонстрировать достоинства фигуры более презентабельно. Шика образу добавляет блеск пайеток, которые также в моде. Этот блеск нашел свое отражение на лице Ольги в виде украшений из фиолетовых стразиков. Получилось очень эффектно и гармонично.
Не последнюю роль в образе играют и часы, черный ремешок которых гармонично перекликается с черными бретелями платья, стразики в циферблате со стразами на лице и пайетками платья, а брутальность часов (поскольку это не браслет, а все же часы с ремешком) гармонично поддерживает татуировку на спине Ольги.
В образе все продумано до мелочей. Роскоши образу добавляет пурпурный оттенок фиолетового цвета. Это королевский цвет, и образу он добавляет статуса. Все целостно, модно, стильно, гармонично и работает на Ольгу, как это и должно быть в идеале», — высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.