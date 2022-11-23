«Близняшки выпрыгивают»: Клава Кока в дерзком платье оголила свои аппетитные полушария перед парнем

Примечательно, что Клава мечтает найти любовь. Недавно она уже похвасталась, что получила предложение руки и сердца, но пока певица утаивает, какой ответ дала. При этом она то и дело предстает перед парнями в смелых образах.

На этот раз Кока покрасовалась в мини-платье с разрезом. Наряд цвета мандарина подчеркнул ее изящные формы и блеснула пышным декольте. Она кокетливо позировала с популярным блогером и рэпером Тимуром Сорокиным.

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