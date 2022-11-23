«Близняшки выпрыгивают»: Клава Кока в дерзком платье оголила свои аппетитные полушария перед парнем

Клава Кока за последние несколько лет стала популярной исполнительницей. Она выпустила множество хитов. Также блондинка все чаще участвует в телевизионных шоу в качестве члена жюри. Она не боится выглядеть броско. Артистка носит миниатюрные юбки, без стеснения позирует в белье и устраивает смелые фотосессии.
Примечательно, что Клава мечтает найти любовь. Недавно она уже похвасталась, что получила предложение руки и сердца, но пока певица утаивает, какой ответ дала. При этом она то и дело предстает перед парнями в смелых образах.
На этот раз Кока покрасовалась в мини-платье с разрезом. Наряд цвета мандарина подчеркнул ее изящные формы и блеснула пышным декольте. Она кокетливо позировала с популярным блогером и рэпером Тимуром Сорокиным.
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Клава Кока и Тимур Сорокин. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие заметили, что она засмущала коллегу. «Ох, вот это конфетка», «Парень смущен», «Хорошая пара», «Близняшки выпрыгивают», «Фигура потрясающая», «Ах, вот это сочный апельсинчик», «Просто лишает слов своей красотой», — стали писать фанаты.