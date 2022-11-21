Брюки не по размеру слетели: Клава Кока показала «сочные» бедра в трусика-ниточках (горячие фото)

Клава Кока уже давно стала популярной исполнительницей. Она выпускает новые треки, поет с именитыми артистами и недавно стала членом жюри в шоу «Маска. Танцы». Блондинка предпочитает облачаться в дерзкие наряды. Она подчеркивает достоинства своей фигуры. Звезда недавно блеснула бюстом в постели с парнями.
На этот раз Кока устроила смелую фотосессию на улице. она позировала в штанах с подтяжками от костюма пожарного. Наряд был ей велик, поэтому певица блеснула фигурой в черном нижнем белье. Трусики-нитки подчеркнули ее округлые прелести. Клава без стеснения позировала в полуобнаженном виде.
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Клава Кока. Фото: соцсти звезды
Поклонники были взбудоражены увиденным. Многие отметили, что у артистки роскошная фигура. «Что сделала с пожарным?», «Горят теперь все при виде тебя», «Сочные формы», «Хороша, как никогда», «Клава, в белье вид еще пикантнее», «Это так смело», «Кто-то поймает такую рыбку», «Брючки подтяните, барышня», — стали писать подписчики.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды