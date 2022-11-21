Брюки не по размеру слетели: Клава Кока показала «сочные» бедра в трусика-ниточках (горячие фото)

На этот раз Кока устроила смелую фотосессию на улице. она позировала в штанах с подтяжками от костюма пожарного. Наряд был ей велик, поэтому певица блеснула фигурой в черном нижнем белье. Трусики-нитки подчеркнули ее округлые прелести. Клава без стеснения позировала в полуобнаженном виде.

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