Копия Прилучного растет: Муцениеце повеселилась со своим подросшим сыном на хоккейном матче

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Звезда сериала «Закрытая школа» после развода с Павлом Прилучным стала жить в небольшой столичной квартире с двумя детьми: сыном Тимофеем и дочкой Мией. Несмотря на свою занятость, она старается регулярно уделять время наследникам. Но иногда к себе их забирает Павел, чтобы посвятить им выходные.
Однако в этом году звезда сериала «Мажор» снова женился. Он теперь строит отношения Зепюр Брутян. Пара все чаще вместе выходит в свет, поэтому очередные выходные дети провели с Агатой, а не с папой. Накануне она сводила дочку на хоккей, а теперь привела сына.
Актриса предстала на трибунах без макияжа и в теплой одежде с фанатским шарфиком. Примечательно, что она кричала, как ребенок, от радости. Веселился и ее наследник.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие также поразились тому, как Тимофей похож на своего папу. «Вы замечательная мама», «Как с вами весело детям», «Тима прям богатырь! Еще и на папу так похож», «Когда гены видны сразу», «Очаровательный сын», «Вы крутая болельщица», — стали писать пользователи Сети.
В этот день «Динамо» обыграли «Куньлунь Ред Стар» со счетом 5:3.
Агата Муцениеце с сыном. Фото: соцсети звезды