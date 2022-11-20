Копия Прилучного растет: Муцениеце повеселилась со своим подросшим сыном на хоккейном матче

Однако в этом году звезда сериала «Мажор» снова женился. Он теперь строит отношения Зепюр Брутян. Пара все чаще вместе выходит в свет, поэтому очередные выходные дети провели с Агатой, а не с папой. Накануне она сводила дочку на хоккей, а теперь привела сына.

Актриса предстала на трибунах без макияжа и в теплой одежде с фанатским шарфиком. Примечательно, что она кричала, как ребенок, от радости. Веселился и ее наследник.

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