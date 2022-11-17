Яблочко от яблоньки: Муцениеце предстала с повзрослевшей дочкой Прилучного на хоккейном матче

Агата Муцениеце является одной из самых известных молодых актрис. Многие ее знают по сериалу «Закрытая школа». Восемь лет она прожила с коллегой Павлом Прилучным, от которого родила сына Тимофея и дочку Мию. После развода дети остались жить с мамой. Она, в свою очередь, успевает совмещать материнство и карьеру в кино.
В этом году Прилучный снова женился. Он строит отношения с Зепюр Брутян. Примечательно, что актер старается проводить время с детьми и успел познакомить их своей своей новой женой. Однако Муцениеце тоже старается проводить с ними время. Накануне она устроила шопинг, нарядив детей для школы. А 17 ноября актриса повела дочку на хоккейный матч.
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На этот раз Агата поделилась кадрами со стадиона. Она сидела на трибунах в шарфике с эмблемой клуба «Динамо». Ее наследница тоже была с фанатскими атрибутами. При этом актриса засняла, как девочка ест пирожок во время игры. Актриса во время перерыва сходила за кофе. С ней сделали фото поклонники. Мия была не против, но ей пришла в голову оригинальная идея.
Агата Муцениеце с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Просто она приходит поесть! Миюха придумала гениальную штуку. Сейчас ко мне подошли люди, с которыми я сфоткалась три раза. И Мия решила кое-что», — отметила Муцениеце.
«Если бы с мамой фоткались три раза, то столько балов получило бы «Динамо». А если через минуту, через секунду не будет фотки, тогда никто не выиграет кроме «Динамо», — пояснила девочка.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что дочка Прилучного подросла и стала еще больше похожа на маму.
«Милашка, вся в Агату», «Ой, зубки выпали», «Такая смешная», «Стильная малышка в тренче», — стали писать подписчики.