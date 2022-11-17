Яблочко от яблоньки: Муцениеце предстала с повзрослевшей дочкой Прилучного на хоккейном матче

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды

Звезда сериала «Закрытая школа» привела Мию на стадион. Она поделилась трогательными кадрами.

Агата Муцениеце является одной из самых известных молодых актрис. Многие ее знают по сериалу «Закрытая школа». Восемь лет она прожила с коллегой Павлом Прилучным, от которого родила сына Тимофея и дочку Мию. После развода дети остались жить с мамой. Она, в свою очередь, успевает совмещать материнство и карьеру в кино. 

В этом году Прилучный снова женился. Он строит отношения с Зепюр Брутян. Примечательно, что актер старается проводить время с детьми и успел познакомить их своей своей новой женой. Однако Муцениеце тоже старается проводить с ними время. Накануне она устроила шопинг, нарядив детей для школы. А 17 ноября актриса повела дочку на хоккейный матч.

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На этот раз Агата поделилась кадрами со стадиона. Она сидела на трибунах в шарфике  с эмблемой клуба «Динамо». Ее наследница тоже была с фанатскими атрибутами. При этом актриса засняла, как девочка ест пирожок во время игры. Актриса во время перерыва сходила за кофе. С ней сделали фото поклонники. Мия была не против, но ей пришла в голову оригинальная идея. 

Агата Муцениеце с дочкой. Фото: соцсети звезды

«Просто она приходит поесть! Миюха придумала гениальную штуку. Сейчас ко мне подошли люди, с которыми я сфоткалась три раза. И Мия решила кое-что», — отметила Муцениеце.

«Если бы с мамой фоткались три раза, то столько балов получило бы «Динамо». А если через минуту, через секунду не будет фотки, тогда никто не выиграет кроме «Динамо», — пояснила девочка.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что дочка Прилучного подросла и стала еще больше похожа на маму.

«Милашка, вся в Агату», «Ой, зубки выпали», «Такая смешная», «Стильная малышка в тренче», — стали писать подписчики.

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