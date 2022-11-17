Яблочко от яблоньки: Муцениеце предстала с повзрослевшей дочкой Прилучного на хоккейном матче

В этом году Прилучный снова женился. Он строит отношения с Зепюр Брутян. Примечательно, что актер старается проводить время с детьми и успел познакомить их своей своей новой женой. Однако Муцениеце тоже старается проводить с ними время. Накануне она устроила шопинг, нарядив детей для школы. А 17 ноября актриса повела дочку на хоккейный матч.

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