«Ауф! Какой вид!»: Клава Кока в «невидимом» бикини обнажила свою филейную часть самого мягкого места

На этот раз Клава решила подразнить поклонников. Она выложила фото с курорта в соцсети. Певица покрасовалась в алом мини-бикини. Она стояла у побережья на фоне заката, поэтому ее купальник стал невидимым. Блондинка повернулась к камере мягкой частью, обнажив ягодицы и свои упругие бедра.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».