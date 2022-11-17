«Ауф! Какой вид!»: Клава Кока в «невидимом» бикини обнажила свою филейную часть самого мягкого места

Клава Кока является популярной исполнительницей. Она уже давно выступает на сцене. Певица в свои 26 лет не боится быть яркой. Для выступлений она зачастую выбирает откровенные наряды. Недавно для рекламы она примерила прозрачную юбку, а на концерте блистала в топе с перьями.
На этот раз Клава решила подразнить поклонников. Она выложила фото с курорта в соцсети. Певица покрасовалась в алом мини-бикини. Она стояла у побережья на фоне заката, поэтому ее купальник стал невидимым. Блондинка повернулась к камере мягкой частью, обнажив ягодицы и свои упругие бедра.
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Поклонники были сражены тем, в какой форме находится артистка. Многие осыпали комплиментами Коку. «Ой, а стан прям сочный», «Какая роскошная фигуру», «А это самый красивый закат», «Ауф! Какой вид!», «Можно ли выглядеть еще соблазнительнее», «Ой, я мягкое место прям как две подушечки», — стали писать подписчики.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды