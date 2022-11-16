Когда есть что показать: Клава Кока в прозрачном наряде блеснула «вкусными» формами в белье

Клава Кока является популярной исполнительницей. Она уже много лет строит карьеру и не раз участвовала в телевизионных шоу. Певица не скрывает, что любит проводить время на сцене. Она записала несколько дуэтов. Артистка заработала на квартиру, а также не раз ездила в США и Европу. Она не перестает удивлять фанатов.
Обычно Клава регулярно появляется на публике в женственных нарядах. Она не боится быть броской и соблазнительной. Певица считает, что на красных дорожках и съемках щеголять в откровенных нарядах допустимо.
На этот раз Клава выложила кадры, на которых предстала в прозрачной юбке и топе. Она засветила свои спортивны формы в белье. Певица дефилировала на баннере в центре города. Она накинула пальто из фатина рюшами. Блондинка покрасовалась в необычном образе.
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Поклонники были сражены ее образом. Многие отметили, что она выглядит дерзко и смело.
«Ох, какой наряд!», «А зачем прозрачная юбка? Все же видно», «Бомбический образ», «Ой, какая вы конфетка», «А так можно было? Космическая», «Лишила дара речи», — стали писать пользователи Сети.