Когда есть что показать: Клава Кока в прозрачном наряде блеснула «вкусными» формами в белье

На этот раз Клава выложила кадры, на которых предстала в прозрачной юбке и топе. Она засветила свои спортивны формы в белье. Певица дефилировала на баннере в центре города. Она накинула пальто из фатина рюшами. Блондинка покрасовалась в необычном образе.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».