«Что творит!»: Клава Кока в брюках из кожи и топе с разрезами бесстыдно закинула ноги вверх, засветив свои прелести

Клава Кока является популярной исполнительницей. Она уже больше пяти лет выступает на сцене и успела выпустить множество хитов. Певица не скрывает, что любит выглядеть броско. Она зачастую предстает в ярких образах. Артистка подчеркивает свои формы. Она может выйти на сцену в пышной в юбке, а может щегольнуть в приспущенных брюках.
В последнее время Кока особенно часто выступает на публике и участвует в съемках. Она стала членом жюри в шоу «Маска. Танцы». Блондинка то и дело оголяет манкие формы. Поклонник не удивились, что недавно она получила предложение руки и сердца.
На этот раз Клава устроила фотосессию. Она отметилась в дерзком образе. Блондинка позировала в кожаных брюках, которые надела поверх колготок в сетку. Певица дополнила образу розовым жакетом, под которым был топ с разрезами. Она показала свою бюст, распахнув жакет. Потом Артистка упала на пол и задрала ноги вверх.
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Поклонники были сражены тем, как она выглядит. Клаву осыпали комплиментами. «Оу, какой наряд», «А колготки придали пикантности», «Интересная поза! Березка получилась», «Очень соблазнительные формы», «Какая шалунья», «Что творит!», «Очень непринужденно себя ведет», «Ох, вот это красотка», — стали писать пользователи Сети.