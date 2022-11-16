«Что творит!»: Клава Кока в брюках из кожи и топе с разрезами бесстыдно закинула ноги вверх, засветив свои прелести

На этот раз Клава устроила фотосессию. Она отметилась в дерзком образе. Блондинка позировала в кожаных брюках, которые надела поверх колготок в сетку. Певица дополнила образу розовым жакетом, под которым был топ с разрезами. Она показала свою бюст, распахнув жакет. Потом Артистка упала на пол и задрала ноги вверх.

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