«Развлекались на террасе»: Лопырева в алом платье миди и мерцающих босоножках отметилась в компании мужчин

Виктория Лопырева уже давно стала популярной персоной. Она победительница конкурса «Мисс Россия». Уже много лет блондинка строит карьеру. Она дефилировала на подиумах и вела передачи. Примечательно, что уже два года светская львица живет на две страны. При этом с мужем Игорем Булатовым ее видят крайне редко.
На днях Виктория отметилась на красной дорожке. За границей она частая гостья на светских раутах. И каждый раз блондинка подбирает женственные наряды. Тогда она щегольнула в бархатном корсете и юбке макси.
На этот раз Лопырева отправилась на вечеринку в одно из новых и дорогих мест Дубая. Она появилась в ресторане с видом на «Бурдж-Халифу». Светская львица была в алом платье миди с акцентом на талии. Наряд подчеркнул достоинства ее фигуры. Броский образ дополнили мерцающие босоножки. Примечательно, что позировала звезда в компании мужчин.
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Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
«Каждый день в Дубае открывается новое место, но лишь единицы из них умудряются занять уверенные лидирующие позиции в городе, где трудно кого-то удивить. Весной мы были приятно удивлены уровнем и качеством ресторана в топовом месте города, а вчера развлекались на террасе с видом на «Бурдж-Халифу», — написала она.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. Многие признались, что она напоминает им ожившую Барби.
Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды