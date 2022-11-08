«Развлекались на террасе»: Лопырева в алом платье миди и мерцающих босоножках отметилась в компании мужчин

На этот раз Лопырева отправилась на вечеринку в одно из новых и дорогих мест Дубая. Она появилась в ресторане с видом на «Бурдж-Халифу». Светская львица была в алом платье миди с акцентом на талии. Наряд подчеркнул достоинства ее фигуры. Броский образ дополнили мерцающие босоножки. Примечательно, что позировала звезда в компании мужчин.

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