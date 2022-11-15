Не скучает без мужа: невестка Орбакайте в черном наряде повеселилась с подружками

Примечательно, что жена Никиты Алена Краснова осталась в Москве. Она продолжает участвовать в фотосессиях и появляется на вечеринках у друзей. На днях блондинка похвасталась своим осенним аутфитом с пуховиком.

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