Не скучает без мужа: невестка Орбакайте в черном наряде повеселилась с подружками

В последнее время к семье Аллы Пугачевой обращено пристальное внимание общественности. Певица уехала в Израиль с двойняшками Лизой и Гарри. А вот ее дочка Кристина Орбакайте недавно уехала на гастроли и теперь находится в Баку. Даже внук Примадонны Никиты Пресняков предпочел покинуть страну.
Примечательно, что жена Никиты Алена Краснова осталась в Москве. Она продолжает участвовать в фотосессиях и появляется на вечеринках у друзей. На днях блондинка похвасталась своим осенним аутфитом с пуховиком.
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А вот накануне свой выходной Алена провела в ресторане. Она повеселилась в компании подруг. Невестка Орбакайте отметилась на публике в черном элегантном наряде. Она не стала скрывать, что за столиком был и парень. Жена Преснякова баловалась напитками.
Поклонники удивились, что она развлекалась без мужа. Однако ранее супруги признавались, что даже в отпуска могут ездить по отдельности, чтобы подогреть страсть в отношениях и соскучиться друг по другу.
Алена Краснова. Фото: соцсети звезды