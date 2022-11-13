В трендовом цвете: невестка Орбакайте в остромодном пуховике-дутике и джинсах клеш отметилась на променаде

В последнее время особое внимание общественности приковано к семье Аллы Пугачевой. Сама артистка уехала в Израиль. А вот ее дочка Кристина Орбакайте находится в Москве и продолжает работать. На этот раз сын певицы Никита Пресняков уехал в США, когда было объявлено о частичной мобилизации, но его жена осталась в столице
Не так давно Алена Краснова отметилась у друзей на вечеринке. Также она продолжает участвовать в фотосессиях. Невестка Орбакайте является моделью и всегда следит за модой. Она зачастую носит современные женственные наряды.
На этот раз Алена покрасовалась на променаде в джинсах клеш и пуховике-дутике небесного цвета. Она предпочла дополнить образ кроссовками, поддержав стиль спорт-шик. Жена Никиты подчеркнула свою стройные и длинные ноги. Она поддержала тренд сезона на объемные пуховики.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит невестка Орбакайте. Многие осыпали ее комплиментами. «Очень ярко», «Голубой цвет так вам идет», «Вы словно сбежали со страниц глянца», «Обожаю ваши наряды», «Пуховик смотрится шикарно», — стали писать пользователи Сети.
Алена Краснова. Фото: соцсети звезды