В трендовом цвете: невестка Орбакайте в остромодном пуховике-дутике и джинсах клеш отметилась на променаде

На этот раз Алена покрасовалась на променаде в джинсах клеш и пуховике-дутике небесного цвета. Она предпочла дополнить образ кроссовками, поддержав стиль спорт-шик. Жена Никиты подчеркнула свою стройные и длинные ноги. Она поддержала тренд сезона на объемные пуховики.

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Поклонники восхитились тем, как выглядит невестка Орбакайте. Многие осыпали ее комплиментами. «Очень ярко», «Голубой цвет так вам идет», «Вы словно сбежали со страниц глянца», «Обожаю ваши наряды», «Пуховик смотрится шикарно», — стали писать пользователи Сети.