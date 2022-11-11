«Сдоба поглотила ткань»: Глюкоза в смелом купальнике оголила свой «орех», встав на четвереньки у бассейна

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, уже много лет выступает на сцене. Многие поклонники знают ее еще со съемок «Ералаша». Примечательно, что теперь она регулярно снимается в кино. Длинноногая блондинка счастлива в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Но это не мешает ей представать на публике в пикантных нарядах.
Обычно Глюкоза много снимается. При этом она успевает воспитывать двоих детей. Но недавно певица уехала отдыхать в ОАЭ. Она уже строила фотосессию в купальнике. В 36 лет артистка держит себя в форме.
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На этот раз Глюкоза решила заняться йогой прямо у бассейна. Она облачилась в черный экстремальный купальник с открытыми бедрами. Певица встала на четвереньки, подставив пятую точку солнцу. Она также покрасовалась, встав в «березку» и другие позы. Артистка даже встала в «ласточку», вытянув ножку.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Глюкоза. Многие восхитились ее спортивной подготовкой. «Ого, какая гибкая женщина», «Фантастичная дева», «Горячая», «Как и всегда безупречна», «Ножки прекрасные», «Сдоба поглотила ткань купальника», «Воу, какой орех», «Это смело», — стали писать подписчики.