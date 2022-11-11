«Сдоба поглотила ткань»: Глюкоза в смелом купальнике оголила свой «орех», встав на четвереньки у бассейна

Обычно Глюкоза много снимается. При этом она успевает воспитывать двоих детей. Но недавно певица уехала отдыхать в ОАЭ. Она уже строила фотосессию в купальнике. В 36 лет артистка держит себя в форме.

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