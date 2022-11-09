«Ох, даже мандаринки не поместились»: Глюкоза свела с ума фанатов фигурой в слишком тугом купальнике

На этот раз Глюкоза поделилась пикантными кадрами. Она предстала в черном купальнике у бассейна. Певица похвасталась точеной фигурой. Она едва прикрыла свои прелести. Блондинка засветила округлый бюст и свои изящные бедра. Она грациозно позировала, выставив напоказ пятую точку.

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