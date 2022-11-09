«Ох, даже мандаринки не поместились»: Глюкоза свела с ума фанатов фигурой в слишком тугом купальнике

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, уже много лет строит карьеру певицы. Также она снимается в кино. Ей довелось сниматься с Александром Реввой в фильме «Бабушка легкого поведения», а недавно блондинка снялась в комедии «Любовники» с Павлом Прилучным. В свои 36 лет она может похвастаться модельной фигурой.
Регулярно Глюкоза ездит отдыхать на море. В этом году она снималась в новых проектах, а также выступала с дочкой Лидией. Однако несколько раз в год артистка уезжает, чтобы провести время на курорте и набраться сил.
На этот раз Глюкоза поделилась пикантными кадрами. Она предстала в черном купальнике у бассейна. Певица похвасталась точеной фигурой. Она едва прикрыла свои прелести. Блондинка засветила округлый бюст и свои изящные бедра. Она грациозно позировала, выставив напоказ пятую точку.
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Глюкоза. Фото: соцсети звезды
«Продлили себе лето ненадолго. Наполняемся силами перед тяжёлыми, но интересными рабочими процессами, подготовка к сольному концерту в Москве бурлит, но а пока хочется на немного забыть о всех заботах», – написала звезда.
Поклонники были сражены тем, как выглядит Глюкоза. Многие посчитали, что она постройнела.
«Богиня, совершенство», «Фигура лишает дара речи», «Ну просто слов нет!», «Ох, полегче», «Ох, даже мандаринки не поместились», — стали писать подписчики.
Глюкоза. Фото: соцсети звезды