«Челюсть может отвиснуть от такого»: как Глюкоза выглядит в одном и том же купальнике на фото и видео

Наталья Чистякова-Ионова, которую многие знают по псевдониму Глюкоза, уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться большим количеством хитов. Также певица регулярно снимается в кино. Многие ее видели в картине «Бабушка легкого поведения». Она не перестает восхищать публику своей фигурой.
Обычно Глюкоза в смелых нарядах выходит в свет. Она регулярно красуется на красных дорожках. Но этой осенью певица уехала в Дубай. Там она проводит время без детей. Артистка наслаждается теплой погодой. Она выложила пикантные кадры.
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Накануне Глюкоза поделилась кадрами, на которых дефилировала в черном купальнике с открытыми бедрами. Она обнажила свои упругие бедра. Певица красовалась с бокалом. Она засветила откровенное декольте и даже зону бикини. Артистка была с распущенными волосами и с алой помадой на губах.
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Также Глюкоза поделилась снимками. Она грациозно позировала в монокини, демонстрируя прелести фигуры. Певица засветила округлые бедра и упругий бюст. Однако поклонники заметили, что на фото она выглядит более стройной, а вот на видео ее формы смотрятся мощнее.
«Балуетесь фотошопом?», «И так идеальная, зачем эта ретушь», «Ну ноги прям эталонные», «Такая стройняшка», «Очень красивая», «Выглядишь бесподобно», «такие бедра мощные на видео», «Челюсть может отвиснуть от такого», — стали писать подписчики.
Глюкоза. Фото: соцсети звезды