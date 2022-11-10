«Челюсть может отвиснуть от такого»: как Глюкоза выглядит в одном и том же купальнике на фото и видео

Обычно Глюкоза в смелых нарядах выходит в свет. Она регулярно красуется на красных дорожках. Но этой осенью певица уехала в Дубай. Там она проводит время без детей. Артистка наслаждается теплой погодой. Она выложила пикантные кадры.

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