«Ой, свалился»: Подольская запечатлела, как двухлетний сын Преснякова в пуховом комбинезоне резвится в парке

Накануне у Подольской был свободный день. Она решила погулять с наследниками в парке. Сама певица облачилась в алый пуховик-дутик. она вязала с собой сумку Prada. А вот ее младший сын предстал в пуховом комбинезоне с принтом и шапке с ушками. Он катался с горок и даже на самокате. С ним играл брат, который показывал ему класс.

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