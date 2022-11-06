«Ой, свалился»: Подольская запечатлела, как двухлетний сын Преснякова в пуховом комбинезоне резвится в парке

Наталья Подольская была участницей «Фабрики звезд». Ей удалось стать популярной певицей. Она продолжает выпускать клипы и песни. Рядом с ней уже больше 10 лет находится Владимир Пресняков. Они растят двоих сыновей: Артемию исполнилось семь лет, а Ивану – два года.
На этот раз осень у Натальи выдалась насыщенной. Она снимает собственную передачу. А на днях Пресняков дал концерт, где выступил с женой. Его поддержал и Артемий, который был в зале. А вот выходные артистки посвящает наследникам и домашним делам.
Накануне у Подольской был свободный день. Она решила погулять с наследниками в парке. Сама певица облачилась в алый пуховик-дутик. она вязала с собой сумку Prada. А вот ее младший сын предстал в пуховом комбинезоне с принтом и шапке с ушками. Он катался с горок и даже на самокате. С ним играл брат, который показывал ему класс.
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Наталья Подольская с сыном. Фото: соцсети звезды
«Пришли с детьми в парк. Ваня, ты гуда полез? И слезка на щечке. Ой, свалился! Свалился ребенок! Ваня, ты пойдешь на большую горку? Вон, Тема уже готов. Бери самокат, Ваня! Бери свое "Феррари" и давай за Темой! Ну вот же банда», – отметила Подольская.
Примечательно, что на прогулки были и две племянницы звезды. Она часто гуляет с дочками своей сестры-двойняшки Юлианы.