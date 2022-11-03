«Хочется носить туфельки»: Виктория Боня в остромодном платье со струящейся юбкой щегольнула в Монако

Теперь Боня уже находится в Монако. Она решила снять видео, где покрасовалась на улице в ярком струящемся платье с акцентом на талии. Она сделала нюдовый макияж, распустила волосы. Телеведущая дополнила образ лодочками на шпильках. Она взяла с собой миниатюрную сумку розового цвета.

«После гор хочется носить туфельки, платьишки. Я когда была в горах, то думала: так, прилечу и буду носить каблуки. Каблуки не носила неизвестно сколько. Короче, даже в супермаркет теперь хочется идти на каблуках», – заявила звезда.

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