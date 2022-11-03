«Хочется носить туфельки»: Виктория Боня в остромодном платье со струящейся юбкой щегольнула в Монако

Виктория Боня уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2». Потом ей удалось стать телеведущей и запустить свой бренд косметики. Она уже давно живет в Монако. Там светская львица растит дочку Анджелину. При этом она также она регулярно путешествует и появляется на красных дорожках
В сентябре Виктория несколько недель провела в Гималаях. Она пыталась покорить вершину, но погодные условия ей помешали. Потом телеведущая восстанавливалась. Она приезжала в Москву, где нарастила волосы и сделала маникюр.
Теперь Боня уже находится в Монако. Она решила снять видео, где покрасовалась на улице в ярком струящемся платье с акцентом на талии. Она сделала нюдовый макияж, распустила волосы. Телеведущая дополнила образ лодочками на шпильках. Она взяла с собой миниатюрную сумку розового цвета.
«После гор хочется носить туфельки, платьишки. Я когда была в горах, то думала: так, прилечу и буду носить каблуки. Каблуки не носила неизвестно сколько. Короче, даже в супермаркет теперь хочется идти на каблуках», – заявила звезда.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня. Многие признались, что в 42 года она может дать фору даже моделям. Фанаты осыпали ее комплиментами. «Ну какая прелесть», «Просто восторг», «Как вам все это идет», «Цвета бесподобные», «Вы всегда восхищаете», «Красотка такая», — стали писать пользователи Сети.
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды