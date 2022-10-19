«Хочется надеть каблуки»: Виктория Боня похвасталась новой прической, преобразившись после восхождения в горы

Виктория Боня является бывшей участницей шоу «Дом-2». Она не скрывает, что этот проект сделал ее знаменитой. Теперь светская львица живет в Монако и растит дочку Анджелину от миллионера Алекса Смерфита. Однако уже несколько лет она пытается устроить свою жизнь. Пока ей не удалось устроить личную жизнь, но не так давно звезда сообщила, что у нее есть возлюбленный.
Примечательно, недавно Боня ездила в Гималаи. Она совершила восхождение на одну из гор, но взойти на вершину не смогла. При этом несколько недель светская львица жила почти в диких условиях. На днях она вернулась домой. Виктория исправляла неудачный загар, а также начала заниматься спортом, так как похудела и хочет вернуть свои объемы.
На этот раз Боня решила посетить салон красоты. Она решила нарастить волосы. Телеведущая покрасовалась на камеру с новой прической.
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«Прилетела в Москву и первым делом захотелось длинных волос! Не поверите, но еще очень хочется надеть каблуки после гор, но это уже после того, как приведу в порядок свои ногти.
Как считаете, такая длина мне подходит больше? Не захотела делать волосы по пояс, слишком тяжело носить и много с ними мороки. Решила сделать среднюю длину», — написала звезда.
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды