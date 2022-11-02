Виктория Боня показала, как ее повзрослевшая дочка от миллионера танцует и веселится в гостях у бабушки

На этот раз Боня пообщалась с дочкой, которая обычно часто гостит у отца. Но на кадрах она была дома у своей бабушки. Анджелина облачилась в пижаму цвета хаки. Она прыгала и танцевала, а Виктория наблюдала за ней по видеосвязи.

«Котик гостит у бабушки и развлекает меня танцами», — отметила звезда.

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