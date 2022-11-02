Виктория Боня показала, как ее повзрослевшая дочка от миллионера танцует и веселится в гостях у бабушки

Виктория Боня уже много лет работает ведущей, а также строит свой бизнес. Она не скрывает, что ее часто приглашают на красные дорожки. После ухода из шоу «Дом-2» она переехала жить в Монако. Там светская львица растит дочку Анджелину. А вот с отцом девочки миллионером Алексом Смерфитом она давно рассталась, но поддерживает дружеские отношения.
Этой осенью Боня ездила в Гималаи. Она взбиралась на гору, но вершину так и не покорила. Теперь телеведущая вернулась к привычной жизни. Она даже на неделю приезжала в Москву. Светская львица признавалась, что соскучилась по каблукам и платьям.
На этот раз Боня пообщалась с дочкой, которая обычно часто гостит у отца. Но на кадрах она была дома у своей бабушки. Анджелина облачилась в пижаму цвета хаки. Она прыгала и танцевала, а Виктория наблюдала за ней по видеосвязи.
«Котик гостит у бабушки и развлекает меня танцами», — отметила звезда.
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Поклонники восхитились тому, как повзрослела дочка Виктории. Многие посчитали, что она стала очень похожа на маму. «Классно двигается», «Уже такая большая», «Просто ваша копия растет», «Красивая деваха», «Анджелина такая энергичная, классная», «Обожаю вашу дочку», — стали писать пользователи Сети.