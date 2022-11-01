Трепетные виды тела: Настасья Самбурская в позе собаки «мордой вниз» выставила свои «сдобные» формы

Настасья Самбурская уже давно строит карьеру в кино. Она может похвастаться яркими ролями. Зрители особенно сильно ее полюбили за роль в «Универе». Однако потом она также стала строить певческую карьеру. В свои 35 лет артистка не успела лишь обрести счастье в личной жизни. Но звезда делает все, чтобы оставаться привлекательной.
Еще недавно Самбурская отдыхала в Турции. Она с радостью красовалась в купальнике. Но теперь актриса вернулась в Москву. Каждый день она тренируется. Во время новой фотосессии брюнетка сразила своими формами в белье.
На этот раз Настасья решила утереть нос хейтерам. Она прочитала, как один мужчина ее жалел, так как решил, что актриса способна привлечь внимание, только оголяясь. На новом видео она в тугих шортах встала в позу собаки мордой вниз. Самбурская выставила напоказ свои мощные бедра во всей красе.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие не сдержались и осыпали ее комплиментами.
«Ох, хороша», «Выглядите круто», «Не обращайте внимание на такие выпады», «Не все могут так согнуться», «Фигурка у вас мощная», «Такие формы, прям щупать хочется», «Сдобная», — стали писать подписчики.