И пуш-ап не нужен: Самбурская в прозрачном лифчике и чулочках обнажила свои «аппетитные» формы во всей красе

На днях Самбурская приняла участие в смелой фотосессии. Она позировала в прозрачном лифчике с глитером и мини-шортах с поясом. Лук дополняли чулки и туфли на шпильке. Актриса засветила свои прелести. Она красовалась перед камерой блеснув декольте и округлыми ягодицами. Даже девущка-фотограф осыпала ее комплиментами.

«Ты очень красивая! Шикарная женщина!» – твердила она.

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