И пуш-ап не нужен: Самбурская в прозрачном лифчике и чулочках обнажила свои «аппетитные» формы во всей красе

Настасья Самбурская уже давно строит карьеру в кино. Многие ее знают благодаря роли в сериале «Универ». Она продолжает сниматься в новых проектах, а вот поет на сцене уже редко. В свои 35 лет артистка мечтает встретить достойного мужчину. Однако у звезды высокие запросы, так как она и сама много над собой работает.
Недавно Настасья отдохнула в Турции. Она делилась смелыми кадрами, на которых красовалась в мини-бикини. А вот в Москве актриса активно тренируется, поэтому щеголяет в лосинах. Но на важных мероприятиях она появляется в женственных нарядах.
На днях Самбурская приняла участие в смелой фотосессии. Она позировала в прозрачном лифчике с глитером и мини-шортах с поясом. Лук дополняли чулки и туфли на шпильке. Актриса засветила свои прелести. Она красовалась перед камерой блеснув декольте и округлыми ягодицами. Даже девущка-фотограф осыпала ее комплиментами.
«Ты очень красивая! Шикарная женщина!» – твердила она.
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Поклонники лишились дара речи. Многие признались, что никогда не видели Настасью в таком эротичном наряде. «Вывод у меня один: тебе надо чаще раздеваться», «Какие кадры! Просто восхитительно! И женственность, и внутренний стойкий стержень отражают», «Просто вау. Как перестать это смотреть», — стали писать подписчики.