«Ох, еще и распахнула куртку»: Клава Кока в прозрачных джинсах сразила поклонников «вкусными» формами

Клава Кока является популярной исполнительницей. Она смогла подружиться с Егором Кридом, а также выпустила треки с Александром Реввой и Мари Краймбрери. Многие поклонники восхищаются не только ее вокалом, но и имиджем. Артистка не боится экспериментировать в одежде и быть яркой. Она добавляет в свои образы перчинки.
Недавно Клава стала сниматься в шоу «Маска. Танцы». Она сидит в кресле члена жюри и каждый раз щеголяет в коротких платьях. А накануне певица покрасовалась в образе школьницы с мини-юбкой. Она предпочитает носить молодежные луки.
На этот раз Клава отправилась на съемки Comedy Club. Она облачилась в кожаную куртку оверсайз с принтом под крокодила. Певица также облачилась в топ с разрезами и джинсы с прозрачными вставками. Блондинка распахнула куртку, показав свои прелести. При это Кока только вернулась домой, поэтому дефилировала по квартире.
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«Она гуляла по квартире», – заявила звезда.
Поклонники не стали утаивать, что артистка их сразила. Кока взбудоражила фанатов своим видом. «Какая красота! Вся вкусная!», «Как много зеркал», «Вот это наряд у тебя, не замерзла?», «Ох, еще и распахнула куртку», «Классный костюмчик!» — стали писать подписчики.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды