«Ох, еще и распахнула куртку»: Клава Кока в прозрачных джинсах сразила поклонников «вкусными» формами

На этот раз Клава отправилась на съемки Comedy Club. Она облачилась в кожаную куртку оверсайз с принтом под крокодила. Певица также облачилась в топ с разрезами и джинсы с прозрачными вставками. Блондинка распахнула куртку, показав свои прелести. При это Кока только вернулась домой, поэтому дефилировала по квартире.

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