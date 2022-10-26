«А как качает бедрами»: Клава Кока в рваных джинсах и мохнатом топике обнажила мягкий животик

Клава Кока является известной исполнительницей. Она за последние пять лет покорила публику. У блондинки миллионы поклонников. Певица славится не только своими хитами, но и яркими образами. Она зачастую предстает на публике в чулках и мини-юбках. Звезда не скрывает, что ищет себе возлюбленного.
Не так давно Клава устроила фотосессию в мини-юбке. Она предпочитает подчеркивать достоинства свой фигуры. При этом наряды артистка выбирает яркие с необычными деталями. На съемках она на днях отметилась в коротком платье.
На этот раз Кока решила выложить видео, на котором красуется за кулисами. Она устроила дефиле в в рваных джинсах с низкой посадкой. Блондинка обнажила мягкий животик. При этом зеленый топ с перьями выглядел словно меховой облако. Клава загадочно улыбнулась. Она блеснула формами, грациозно двигаясь.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, какая вы роскошная», «Выглядите так ярко», «Клава, вау! Вот и дива», «Просто бесподобная», «Этот животик такой идеальный», «А как качает бедрами», «Женственность живет в тебе», «Восхищаете! Блондиночка с картиночки», — стали писать подписчики.