Жгучая брюнетка: постройневшая Ирина Пегова в трикотажном костюме щегольнула в деревне

Ирина Пегова является известной актрисой. В свое время она смогла учиться у Олега Табакова. Артистка снимается в кино и играет в театре. Ей довелось поработать с Дмитрием Нагиевым и Сергеем Буруновым. Не раз зрители видели ее в телевизионных шоу. После «Ледникового периода» звезда постройнела.
Не так давно Ирина отдохнула на Кипре с дочкой Татьяной. А вот теперь осенние дни она проводит не только на съемках. На днях актриса в бежевом пальто прогулялась по лесу. А теперь она устроила фотосессию в деревне с яркими теремками.
Примечательно, что Пегова сменила имидж. Она перекрасилась в жгучую брюнетк, хотя еще недавно была блондинкой. Актриса щегольнула в трикотажном костюме серого цвета и кедах. Она подчеркнула свою постройневшую фигуру. Ирина выбрала наряд с шарфом и рукавами-буфами. Она прогулялась по зеленой траве.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
Поклонники поразились тому, как преобразилась артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Каждый раз, когда вижу вас, Ира, поражаюсь, как же вас наградили родители и приласкала природа!», «Все же, как цвет волос меняет образ! Совсем другое восприятие. Но ваша красота неизменна!», «Сказочный теремок! Милая принцесса в нем живет», «Как вы похудели», «Что за красота», — стали писать подписчики.
Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды