Жгучая брюнетка: постройневшая Ирина Пегова в трикотажном костюме щегольнула в деревне

Примечательно, что Пегова сменила имидж. Она перекрасилась в жгучую брюнетк, хотя еще недавно была блондинкой. Актриса щегольнула в трикотажном костюме серого цвета и кедах. Она подчеркнула свою постройневшую фигуру. Ирина выбрала наряд с шарфом и рукавами-буфами. Она прогулялась по зеленой траве.

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