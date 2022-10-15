С косынкой в стиле «бабушки на лавочке»: Пегова в песочном пальто и брюках палаццо вышла на променад в лесу

На этот раз Пегова решила прогуляться по лесу. Она устроила фотосессию на фоне пожелтевшей листвы. Актриса облачилась в трикотажные брюки палаццо и песочное пальто. Ее лук также дополнял шелковая косынка, которой она покрыла голову в стиле «бабушки на лавочке». Ирина сделала легкую укладку.

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