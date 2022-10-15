С косынкой в стиле «бабушки на лавочке»: Пегова в песочном пальто и брюках палаццо вышла на променад в лесу

Ирина Пегова является известной актрисой. Она может похвастаться большим количеством ролей. Ей довелось поработать с Дмитрием Нагиевым и Сергеем Буруновым. Примечательно, что артистка не раз участвовала в телевизионных шоу. Несмотря на свою нестандартную фигуру, она поражала жюри танцами и своим катанием на льду.
Недавно Ирина провела время в Нижегородской области. Она часто навещает родных, которые живут в деревне. Актриса без стеснения носит треники, а вот для выхода в свет обычно выбирает женственные платья.
На этот раз Пегова решила прогуляться по лесу. Она устроила фотосессию на фоне пожелтевшей листвы. Актриса облачилась в трикотажные брюки палаццо и песочное пальто. Ее лук также дополнял шелковая косынка, которой она покрыла голову в стиле «бабушки на лавочке». Ирина сделала легкую укладку.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ирина. Многие осыпали ее комплиментами. Отметим, что монохромные образы особенно популярны в этом сезоне. По словам экспертов, они стройнят. «Какой же красивый у вас цвет глаз!», «Блондинка снова», «Какая же вы красивая, женственная, настоящая! Русская красавица», «Как же вам идут платки!» — стали писать подписчики.
Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды