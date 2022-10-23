«Сейчас это тренд»: Собчак в трикотажном платье и пальто в модном оттенке привела сына в центр развлечений

Еще накануне Ксения красовалась в платье на пляже. А вот 22 октября она вернулась в Москву и посвятила день своему сыну Платону от первого брака. Телеведущая облачилась в трикотажное платье бежевого цвета и пальто в шоколадном оттенке. Сапоги-трубы дополняли ее образ.

«Меня постоянно тянет на коричнево-бежевую гамму. Это потому что сейчас это тренд или все-таки потому что я – говно?» – написала звезда.

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