«Сейчас это тренд»: Собчак в трикотажном платье и пальто в модном оттенке привела сына в центр развлечений

Ксения Собчак является известной телеведущей. Она уже давно стала знаменитой. Блондинка часто берет интервью у именитых персон и не пропускает громких мероприятий. Примечательно, что она любит проводить время с семьей. Однако в последнее время звезда часто путешествует. Она была в Израиле, а на днях уехала в Дубай.
Еще накануне Ксения красовалась в платье на пляже. А вот 22 октября она вернулась в Москву и посвятила день своему сыну Платону от первого брака. Телеведущая облачилась в трикотажное платье бежевого цвета и пальто в шоколадном оттенке. Сапоги-трубы дополняли ее образ.
«Меня постоянно тянет на коричнево-бежевую гамму. Это потому что сейчас это тренд или все-таки потому что я – говно?» – написала звезда.
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Ксения Собчак показала образ. Фото: соцсети звезды
«Какие все-таки прекрасные и познавательные центры развлечений в Москве: сходили в эспериментариум. Уже третий раз здесь – замечательное место, очень рекомендую», – написала она.
На фото Платон был запечатлен у экспозиции с бесконечным рядом стекол. Мальчик заметно подрос. Поклонники восхитились сыном телеведущей.
Платон Виторган. Фото: соцсети звезды