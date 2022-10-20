С букетом цветов: Вера Брежнева щегольнула на улице в жакете и остромодных джинсах клеш

Вера Брежнева является известной певицей. Она не скрывает, что строила карьеру в России и прославилась благодаря группе «ВИА Гра». Артистка счастлива в браке с Константином Меладзе. Еще недавно они жили в Москве, но в этом году предпочли уехать в Италию из-за ситуации в мире. Звезда несколько месяцев не выходила на связь с поклонниками.
Теперь Вера часто участвует в волонтерских мероприятиях. Она иногда делится кадрами с младшей дочкой Сарой Киперман, которая учится в школе. Певица давно не выступала и даже не хвасталась нарядами. Но 19 октября она поделилась кадрами, на которых записывает песню на украинском языке.
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На этот раз Брежнева поделилась новым фото. Она запечатлелась на улице. Телеведущая шла с букетом цветов. Блондинка облачилась в черный жакет и джинсы клеш, которые в тренде в этом сезоне. Белые кеды дополняли ее кэжуал лук.
«Читаю отзывы, комментарии и благодарю за всю! И цветы от моей супер-команды, которая дождалась, пока музыка снова зазвучит в моей душе», – написала звезда.
Вера Брежнева. Фото: соцсети звезды