С букетом цветов: Вера Брежнева щегольнула на улице в жакете и остромодных джинсах клеш

Вера Брежнева

Вера Брежнева. Фото: соцсети звезды

Певица готовится выпустить новую песню, которую будет исполнять на украинском языке. Она поделилась новым фото впервые за долгое время.

Вера Брежнева является известной певицей. Она не скрывает, что строила карьеру в России и прославилась благодаря группе «ВИА Гра». Артистка счастлива в браке с Константином Меладзе. Еще недавно они жили в Москве, но в этом году предпочли уехать в Италию из-за ситуации в мире. Звезда несколько месяцев не выходила на связь с поклонниками.

Теперь Вера часто участвует в волонтерских мероприятиях. Она иногда делится кадрами с младшей дочкой Сарой Киперман, которая учится в школе. Певица давно не выступала и даже не хвасталась нарядами. Но 19 октября она поделилась кадрами, на которых записывает песню на украинском языке.

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На этот раз Брежнева поделилась новым фото. Она запечатлелась на улице. Телеведущая шла с букетом цветов. Блондинка облачилась в черный жакет и джинсы клеш, которые в тренде в этом сезоне. Белые кеды дополняли ее кэжуал лук. 

«Читаю отзывы, комментарии и благодарю за всю! И цветы от моей супер-команды, которая дождалась, пока музыка снова зазвучит в моей душе», – написала звезда.

Вера Брежнева. Фото: соцсети звезды

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