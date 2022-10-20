С букетом цветов: Вера Брежнева щегольнула на улице в жакете и остромодных джинсах клеш

Теперь Вера часто участвует в волонтерских мероприятиях. Она иногда делится кадрами с младшей дочкой Сарой Киперман, которая учится в школе. Певица давно не выступала и даже не хвасталась нарядами. Но 19 октября она поделилась кадрами, на которых записывает песню на украинском языке.

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