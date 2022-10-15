Брутальный бизнесмен: младшая дочка Брежневой поделилась редким фото со своим отцом Киперманом

Накануне 12-летняя наследница Брежневой поделилась редким фото со своим папой украинским бизнесменом Михаилом Киперманом. Дочка певицы была в шортах-бермудах и водолазке. Она обнимала брутального отца, который отрастил бороду.

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