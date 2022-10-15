Брутальный бизнесмен: младшая дочка Брежневой поделилась редким фото со своим отцом Киперманом

Вера Брежнева является популярной певицей. Она была в составе группы «ВИА Гра». Артистка потом смогла построить сольную карьеру. Она счастлива в браке с композитором Константином Богомоловым. Свой роман влюбленные сначала скрывали. Общих детей у них нет, но у каждого из супругов есть наследники от прошлых отношений.
В этом году Вера уехала их России. Она теперь живет в Италии, где у нее есть особняк. Певица недавно похвасталась тем, что ее младшая дочка Сара Киперман делает успехи в учебе. А старшая дочка Соня давно живет в Лос-Анджелесе.
Накануне 12-летняя наследница Брежневой поделилась редким фото со своим папой украинским бизнесменом Михаилом Киперманом. Дочка певицы была в шортах-бермудах и водолазке. Она обнимала брутального отца, который отрастил бороду.
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Сара Киперман с папой. Фото: соцсети
Поклонники были удивлены. Многие ни разу не видели экс-мужа Брежневой. К слову, Вера была замужем за ним с 2006 по 2012 годы. И именно в этом браке сменила свою родную фамилию Галушка. Кстати, по документам певица до сих пор Киперман: фамилию Меладзе она так и не взяла.