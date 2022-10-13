«Просто идеальные бедра»: Настасья Самбурская сразила рельефными формами в мини-бикини при росте 178 см

Настасья Самбурская уже давно снимается в кино. Она может похвастаться яркими ролями, но поклонники часто вспоминают ее персонажа из сериала «Универ». Актриса также умеет петь и не раз выступала на сцене. Однако в личной жизни она пока не обрела счастья. Звезда не скрывает, что запросы у нее завышены.
В последнее время Настасья не только часто путешествует, но и активно занимается спортом. Зачастую она делится кадрами, на которых предстает в откровенных нарядах. Актриса накануне устроила фотосессию без лифчика, взбудоражив фанатов.
А теперь Самбурская выложила пляжное фото. В кадре она позировала в черном мини-бикини. Актриса продемонстрировала шесть кубиков и упругие бедра. Она предстала в лучах солнца, выставив свои прелести на камеру.
«Рост 178, вес 63, занимаюсь через день, ем как придется, просто умело владею техникой втягивания живота. Фотка старая», — написала звезда.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены фигурой актрисы. Многие признались, что о таком можно только мечтать. «Хорошая форма», «Ты и сейчас шикарная», «Это просто бомба», «Вы классная!», «Хорошо втянули! Главное, что все прокачано», «Ноги бесподобные», «Просто идеальные бедра», — прокомментировали пост подписчики.