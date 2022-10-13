«Просто идеальные бедра»: Настасья Самбурская сразила рельефными формами в мини-бикини при росте 178 см

А теперь Самбурская выложила пляжное фото. В кадре она позировала в черном мини-бикини. Актриса продемонстрировала шесть кубиков и упругие бедра. Она предстала в лучах солнца, выставив свои прелести на камеру.

«Рост 178, вес 63, занимаюсь через день, ем как придется, просто умело владею техникой втягивания живота. Фотка старая», — написала звезда.

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