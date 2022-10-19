Ваня – поет, а Артемий – играет с папой: Подольская показала, как проходит семейный вечер с Пресняковым и детьми

На этот раз Подольска успела приехать домой к ужину. Она поделилась трогательными домашними кадрами. Певица засняла младшего сына, который разглядывал карточки с рисунками и пел. Он также произносил некоторые названия, а мама помогала ему.

«Вот оно счастье!» – заявила артистка.

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