Ваня – поет, а Артемий – играет с папой: Подольская показала, как проходит семейный вечер с Пресняковым и детьми

Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: соцсети звезды

Певица поделилась трогательными кадрами с наследниками. Ее сыновья растут творческими личностями.

Наталья Подольская является известной певицей. Она уже много лет выступает на публике. Зрители знают ее благодаря «Фабрике звезд». Уже давно она состоит в браке с Владимиром Пресняковым.  Влюбленные даже вместе выступают. У них растут дети: семилетний Артемий и годовалый Иван.  В этом году супруги впервые ответили старшего наследника в школу.

В последнее время у Натальи едва есть свободное время. Она снимает собственную передачу, участвует в «ледниковом периоде» и порой появляется на вечеринках. И каждый раз артистка предстает в модных нарядах.

На этот раз Подольска успела приехать домой к ужину. Она поделилась трогательными домашними кадрами. Певица засняла младшего сына, который разглядывал карточки с рисунками и пел. Он также произносил некоторые названия, а мама помогала ему. 

«Вот оно счастье!» – заявила артистка.

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Потом Наталья подловила, как Пресняков играет со старшим сыном в игры на телефоне. Музыкант пытался обыграть своего наследника. Но в итоге Артемий стал танцевать свой победный танец. Однако Подольской он показался немного странным. Однако мальчик просто делал движения, как робот. Он уже давно занимается в школе танцев Аллы Духовой.

Поклонники восхитились семеной идиллией. Многие осыпали детей комплиментами. 

Владимир Пресняков с сыновьями. Фото: соцсети 

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