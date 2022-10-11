Прильнула ладошками к мужу: Подольская в лавандовом костюме с зауженными брюками покрасовалась с Пресняковым

На этот раз Подольская поделилась кадрами, на которых показала идиллию с мужем. Пресняков сыграл на рояле. Певица позировала рядом с ним, ладошками прижавшись к его спине и плечам. Она облачилась в элегантный лавандовый костюм-тройку с узкими брюками. Артистка подчеркнула изящные ножки. Звезда наслаждалась моментом.

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