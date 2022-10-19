С пепельным блондом: Анастасия Шубская преобразилась до неузнаваемости

Анастасия Шубская является актрисой. Она родилась в семье Веры Глаголевой и Кирилла Шубского. Мама знаменитости была актрисой и режиссером, но в 2017 году она умерла. Тогда Анастасия уже сыграла свадьбу с хоккеистом Александром Овечкиным.
Пара живет в США. Там Шубская родила сыновей Сергей и Илья. Супруги каждый год приезжают в Россию.
Примечательно, что Анастасия теперь уже не снимается в кино. Она посвятила себя семье, но порой веселится на вечеринках. Жена Овечкина славится своей элегантностью. Она зачастую демонстрирует женственные наряды.
На этот раз Анастасия приняла участие в съемках для клипа. Она предстала в необычно образе. Артистка облачилась в белоснежный наряд. При этом она была с кудрявыми локонами цвета пепельный блонд. Примечательно, что также Шубская примерила парик с алыми локонами и щегольнула в красном брючном костюме. Каждый из нарядов подчеркнул ее достоинства.
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Поклонники восхитились тем, как преобразилась жена Овечкина. Многие не узнали Анастасию. «Какая Красотка! Такое Преображение!», «Феноменально», «Так стильно», «А блондинкой вам безумно идет быть», «Просто ангельски хороша», «Какая вы тут космическая», «Прям модница», — стали писать пользователи Сети.