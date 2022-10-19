С пепельным блондом: Анастасия Шубская преобразилась до неузнаваемости

Анастасия Шубская является актрисой. Она родилась в семье Веры Глаголевой и Кирилла Шубского. Мама знаменитости была актрисой и режиссером, но в 2017 году она умерла. Тогда Анастасия уже сыграла свадьбу с хоккеистом Александром Овечкиным.

Пара живет в США. Там Шубская родила сыновей Сергей и Илья. Супруги каждый год приезжают в Россию.