Модели позавидуют: Шубская в черном платье-бюстье с пайетками сразила «бесконечными ногами»

Недавно супруги устроили праздник для старшего сына, которому исполнилось четыре года. Тогда Шубская в шелковом костюме ультрамаринового цвета красовалась среди гостей. А вот 1 сентября она примерила необычный образ для фотосессии. Жена Овечкина словно была в роли черного лебедя. Она позировала в платье-бюстье с пайетками и пышной юбкой.

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