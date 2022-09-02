Модели позавидуют: Шубская в черном платье-бюстье с пайетками сразила «бесконечными ногами»

Анастасия Шубская раньше строила карьеру в кино. Она является младшей дочкой Веры Глаголевой, которая была актрисой. После смерти артистки ее дочки стали еще более дружными. Она успела побывать на свадьбе Шубской и Александра Овечкина, а вот своих внуков: Сергея и Илью не видела, так как они родились позже.
Недавно супруги устроили праздник для старшего сына, которому исполнилось четыре года. Тогда Шубская в шелковом костюме ультрамаринового цвета красовалась среди гостей. А вот 1 сентября она примерила необычный образ для фотосессии. Жена Овечкина словно была в роли черного лебедя. Она позировала в платье-бюстье с пайетками и пышной юбкой.
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Наряд в черном цвете подчеркнул ее хрупкую фигуру, а ноги казались бесконечными из-за босоножек в тон кожи. Анастасия блеснула безупречными формами на камеру. Поклонники были сражены тем, как она выглядит после родов. Многие осыпали ее комплиментами.
«Нереальная», «Какое платье! Ох», «Вот это красавица», «Вы настоящая модель! Вот это ноги», «Я поражен! Какая вы красотка», «Ноги тут просто бомбические! Шейк позавидует», «Где вы прятали такую красоту», — стали писать пользователи Сети.