Красивые и счастливые: Шубская трогательно поздравила Овечкина с днем рождения

Александр Овечкин является одним из самых известных российских хоккеистов. Она получил множество наград и титулов. Спортсмен даже завоевал Кубок Стэнли. Вот уже больше пяти лет Александр счастлив в браке с Анастасией Шубской. Она строила карьеру актрисы, как ее мама Вера Глаголева, но потом посвятила себя семье.
Шубская подарила избраннику двоих детей: Сергею недавно исполнилось четыре года, а Илье – два года. Обычно супруги живут в США, где тренируется хоккейная команда Овечкина. Но они регулярно приезжают в Россию. Этим летом пара снова была в Москве. Хоккеист много времени уделял жене и наследникам.
17 сентября Овечкин отметил свой день рождения. Хоккеиста поздравила жена в соцсети. Анастасия выложила снимки, на которых обнимает именинника. Также она показала спортсмена с сыновьями. Несмотря на то, что Александр выглядит мужественно, он очень нежный и заботливый.
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Александр Овечкин и Анастасия Шубская с сыном. Фото: соцсети
«С днем рождения, любимый наш», – написала Шубская.
Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие восхитились тем, какая идиллия царит в семье хоккеиста. Также его поздравила Ольга Бузова, которая много лет дружит с Овечкиным.
«Настя, у вас чудесная семья! Берегите ее! А дети просто чудо, обаяшки такие», «Красивая семья», «Счастья, долголетия, обожаем вашу семью!», «Классные», – стали писать подписчики.
Александр Овечкин с сыновьями. Фото: соцсети