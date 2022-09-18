Красивые и счастливые: Шубская трогательно поздравила Овечкина с днем рождения

17 сентября знаменитому хоккеисту исполнилось 37 лет. Жена спортсмена опубликовала нежные кадры с ним и сыновьями.
Анастасия Шубская и Александр Овечкин

Анастасия Шубская и Александр Овечкин. Фото: соцсети звезды

Александр Овечкин является одним из самых известных российских хоккеистов. Она получил множество наград и титулов. Спортсмен даже завоевал Кубок Стэнли. Вот уже больше пяти лет Александр счастлив в браке с Анастасией Шубской. Она строила карьеру актрисы, как ее мама Вера Глаголева, но потом посвятила себя семье.

Шубская подарила избраннику двоих детей: Сергею недавно исполнилось четыре года, а Илье – два года. Обычно супруги живут в США, где тренируется хоккейная команда Овечкина. Но они регулярно приезжают в Россию. Этим летом пара снова была в Москве. Хоккеист много времени уделял жене и наследникам.

17 сентября Овечкин отметил свой день рождения. Хоккеиста поздравила жена в соцсети. Анастасия выложила снимки, на которых обнимает именинника. Также она показала спортсмена с сыновьями. Несмотря на то, что Александр выглядит мужественно, он очень нежный и заботливый. 

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Александр Овечкин и Анастасия Шубская с сыном. Фото: соцсети 

«С днем рождения, любимый наш», – написала Шубская.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие восхитились тем, какая идиллия царит в семье хоккеиста. Также его поздравила Ольга Бузова, которая много лет дружит с Овечкиным. 

«Настя, у вас чудесная семья! Берегите ее! А дети просто чудо, обаяшки такие», «Красивая семья», «Счастья, долголетия, обожаем вашу семью!», «Классные», – стали писать подписчики.

Александр Овечкин с сыновьями. Фото: соцсети

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