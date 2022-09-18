Красивые и счастливые: Шубская трогательно поздравила Овечкина с днем рождения

17 сентября Овечкин отметил свой день рождения. Хоккеиста поздравила жена в соцсети. Анастасия выложила снимки, на которых обнимает именинника. Также она показала спортсмена с сыновьями. Несмотря на то, что Александр выглядит мужественно, он очень нежный и заботливый.

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