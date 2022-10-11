Овечкин не смог пройти мимо: Шубская в стеганом бомбере отметилась с сыновьями на хоккейном матче

На этот раз во время матча хоккеист подошел к защитному барьеру. Его пришла поддержать жена с детьми. Шубская была в золотистом стеганом бомбере. Она взяла на руках младшего наследника, а старший сел на стул. Мальчики были облачены в хоккейную форму. Овечкин был растроган и послал воздушный поцелуй.

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