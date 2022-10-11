Овечкин не смог пройти мимо: Шубская в стеганом бомбере отметилась с сыновьями на хоккейном матче

Хоккеист принял участие в матче. Он успел повидать малышей, которые с мамой подошли к защитному барьеру
Анастасия Шубская с сыном

Анастасия Шубская с сыном. Фото: соцсети звезды

Александр Овечкин является одним из самых титулованных хоккеистов в мире.  Он капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Несколько лет назад спортсмен завоевал кубок Стэнли. Но он мечтает об олимпийском золоте. Рядом с ним находится жена Анастасия Шубская. Она подарила ему двоих детей: Сергея и Илью.

Супруги живут в США, но минувшим летом они находились в России. Даже дни рождения сыновей Овечкин отметил в Москве. Но теперь он снова участвует в матчах, которые расписаны на несколько месяц вперед. 

На этот раз во время матча хоккеист подошел к защитному барьеру. Его пришла поддержать жена с детьми. Шубская была в золотистом стеганом бомбере. Она взяла на руках младшего наследника, а старший сел на стул. Мальчики были облачены в хоккейную форму. Овечкин был растроган и послал воздушный поцелуй. 

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Поклонники восхитились трогательными кадрами. «Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ обыграл в овертайме «Коламбус» со счетом 4:3. Александр отличился, забив гол.

«Ну что за прелестная семья», «Это очень мило», «Легенда», «Сыновья просто чудесные», «Это умиляет», «С такой поддержкой нельзя не победить», «Такой счастливый», «Это восхищает», — стали писать подписчики.

Александр Овечкин с сыновьями и Анастасия Шубская. Фото: соцсети

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