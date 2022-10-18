«Ох, как виляет своим орешком»: Рудова в мини-шортах из денима и крохотном топе оголила манящие формы

Наталья Рудова является известной актрисой. Она уже давно строит карьеру и может похвастаться яркими ролями. Зрители знают ее по сериалу «Татьянин день». В свои 39 лет блондинка не состоит в браке. Она часто появляется на вечеринках и любит облачаться в женственные наряды. Звезда не перестает заниматься спортом.
На этот раз Наталья решила показать, как выглядит после того, как не занималась спортом несколько недель. Актриса обычно красуется в облегающих платьях. Она не скрывает, что не довольна тем, как выглядит.
Примечательно, что на новых кадрах Рудова красовалась в топе на тонких бретельках и мини-шортах из денима. Она оголила свой рельефный пресс и глубокое декольте. Артистка стала танцевать, снимая себя на камеру. Наталья стала вилять своими бедрами. Она не стала прикрывать свои подтянутые формы.
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На этот раз поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что Рудова находится в отличной форме. «Ну что за чика», «Очень красивые формы», «Как не любоваться такой красотой», «Шикарный танец бедрами», «Ох, как виляет своим орешком», «Красивая очень», «Фигурка сочная, как маковый рулетик», — стали писать подписчики.