«Ох, как виляет своим орешком»: Рудова в мини-шортах из денима и крохотном топе оголила манящие формы

Примечательно, что на новых кадрах Рудова красовалась в топе на тонких бретельках и мини-шортах из денима. Она оголила свой рельефный пресс и глубокое декольте. Артистка стала танцевать, снимая себя на камеру. Наталья стала вилять своими бедрами. Она не стала прикрывать свои подтянутые формы.

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